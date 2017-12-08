Алексей Венедиктов во время визита в Челябинск не смог встретиться с Борисом Дубровским, хотя хотел

Об этом главный редактор "Эха Москвы" заявил в эфире радиостанции, отвечая на вопросы челябинцев. Он сказал, что обычно его поездки в регионы организуются по внутреннему протоколу. Главный пункт в нем - встреча со студентами. Также Алексей Венедиктов посещает уникальный для конкретной территории музей и заявляет о намерении встретиться с главой региона. С губернатором Челябинской области провести интервью не удалось, поскольку Венедиктову сообщили, что Борис Дубровский в командировке.

— Мы запросили с помощью наших коллег интервью с губернатором. Его график не совпал с моим, что бывает нередко, потому что люди ездят. Нет - значит, нет. Надеюсь, что это не последний наш приезд в Челябинск и ваш губернатор, Борис Дубровский - не Борис Дубровский, будет. Для меня - это пока функция, а не человек. Значит, будет предложено. Я не стал проверять, действительно у него командировка или нет. Действительно, у людей есть свои соображения.

— Ну, сегодня он все-таки вроде бы здесь.

— Ну и счастья ему. Значит, мы с ним дышим одним рутением.

Алексей Венедиктов приехал в Челябинск сегодня в полдень. Он встретился со студентами ЧелГУ, посетил исторический музей, где находится метеорит. на вопросы челябинцев он отвечал в эфире "Челябинского эха" в течение часа.

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Все новости за 08.12.2017 г.»