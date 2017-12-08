Заксобрание выступило против сноса садов «Петушок» и «Вишневый»

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Депутаты предложили рассмотреть и разработать другие варианты строительства дороги. Такое решение было озвучено на рабочем совещании, которое прошло после коллективного обращения садоводов в общественную приемную Дмитрия Медведева.

"Имущественные права садоводов не должны быть нарушены. С людьми необходимо разговаривать, слышать их аргументы", — заявил председатель Законодательного собрания Владимир Мякуш.

Депутаты отметили, что предложенный вариант строительства дороги не решит проблему разгрузки транспортной сети мегаполиса, а только создаст сложности для садоводов. В августе 2017 года минстрой области и администрация Сосновского района заключили соглашение о выделении субсидий из бюджета на строительство дороги. Ее было решено проложить через сады "Петушок", уничтожив более тысячи участков.

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Все новости за 08.12.2017 г.»