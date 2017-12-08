«Гринпис России» призвал провести независимую проверку по выбросу рутения-106

Фото с сайта idaten.ru

Организация считает, что Росатом пытается скрыть информацию о радиационной аварии на ПО "Маяк". Экологи запустили в интернете петицию с просьбой организовать проверку с привлечением независимых экспертов. Организацию смущает, что с момента появления информации о выбросе рутения-106 прошло больше двух месяцев, но до сих пор не известно, откуда изотопы попали в воздух.

"Такое отношение к утечке радиоактивных материалов вызывает опасения, что при более серьёзных авариях люди также не получат своевременной и честной информации", — пишет Гринпис.

Поводом для создания петиция стало сегодняшнее заявление Росатома. По данным корпорации, причиной выброса рутения-106 на Урале стал сгоревший спутник. "Источником могло быть, в том числе, сгорание в атмосфере искусственного спутника или его фрагмента, на борту которого находился источник рутения-106 с высокой суммарной активностью", - сказано в документе.

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Все новости за 08.12.2017 г.»