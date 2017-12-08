ТРК на скандальной площадке возле «Детского мира» построят к 2020 году

Фото с сайта natual.ru

Это будет пятиэтажное здание с четырехуровневой парковкой. Его возведут на территории, которая много лет оставалась пустырем, обнесенным забором. В ближайшее время на площадке начнет работать башенный кран. Челябинцы просили разбить на том месте парк. Директор агентства недвижимости "МАРИС" Сергей Малетин считает, что данный участок стоит застроить.

«Все-таки, наверное, лучше будет построить какое-то здание. Главное, чтобы оно более-менее вписывалось в архитектуру улицы. Как это повлияет на стоимость недвижимости вокруг этого здания? Трудно сказать. Самое главное, что пустырь наконец-то уже будет использован по делу, по назначению», - прокомментировал Сергей Малетин.

С Сергеем Малетиным согласен управляющий партнер компании DevelopmentPro Андрей Бодрягин.

«Как может оценить этот проект любой горожанин, которому надоела дырка посреди города? Я думаю, что только положительно. Улучшения всегда приводят к повышению цены. Особенно если там будут современные решения. Я считаю, что нужно что-то построить, чтобы убрать это пустое безобразное место. Что бы там не было построено — все будет хорошо», - отметил Андрей Бодрягин.

Участок на перекрестке Ленина - Свободы является проблемным уже несколько лет. В 1998 году он был передан компании "Жилтехстрой". В начале 2000-х на площадке был вырыт котлован для будущего здания, который засыпали в 2010 году. Застройка участка началась два года назад. Строители отмечают, что активные работы по возведению ТРК стартуют в следующем году.

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Все новости за 08.12.2017 г.»