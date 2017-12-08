Алексей Венедиктов в студии «Челябинского эха». Прямой эфир

Главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов в прямом эфире отвечает на вопросы челябинцев. Он приехал на Южный Урал сегодня, 8 декабря, в полдень и уже провел встречу со студентами в Челябинском госуниверситете.

Заранее для эфира челябинцы прислали десятки вопросов. Их интересует мнение Алексея Венедиктова о выдвижении Владимира Путина на следующий президентский срок, о реакции России на решение МОК, об экологической обстановке в Челябинске. Есть также вопросы по поводу работы самого "Эха". Позвонить в прямой эфир и задать свой вопрос можно по телефону 269-97-78.

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