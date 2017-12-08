Челябинск
- -6 ... -8 C°
- -7 ... -9 C°
- 59.2948р. + 0.3667
- 69.9323р. + 0.2263
Разбор полетов
-
08.12.2017 г. | 17:17Гости эфира: Венедиктов Алексей
Топ-5 новостей Челябинска
Алексей Венедиктов в студии «Челябинского эха». Прямой эфир
08.12.2017 г. 16:05
Главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов в прямом эфире отвечает на вопросы челябинцев. Он приехал на Южный Урал сегодня, 8 декабря, в полдень и уже провел встречу со студентами в Челябинском госуниверситете.
Заранее для эфира челябинцы прислали десятки вопросов. Их интересует мнение Алексея Венедиктова о выдвижении Владимира Путина на следующий президентский срок, о реакции России на решение МОК, об экологической обстановке в Челябинске. Есть также вопросы по поводу работы самого "Эха". Позвонить в прямой эфир и задать свой вопрос можно по телефону 269-97-78.
Новости на эту тему
- 08.12.2017 г. Алексей Венедиктов во время визита в Челябинск не смог встретиться с Борисом Дубровским, хотя хотел
- 08.12.2017 г. Алексей Венедиктов обнаружил в Челябинске древнеримский Колизей
- 08.12.2017 г. В Челябинск прилетел Алексей Венедиктов
- 07.12.2017 г. Главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов иронично сформулировал цель своего приезда в Челябинск 8 декабря
- 30.10.2017 г. В Челябинске ждут Алексея Венедиктова