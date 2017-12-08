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08.12.2017 г. | 17:17Гости эфира: Венедиктов Алексей
Алексей Венедиктов обнаружил в Челябинске древнеримский Колизей
08.12.2017 г. 14:16
Так он назвал стадион "Центральный". Главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" обратил внимание на колонны, украшающие северную трибуну. Он разместил на своей странице в Instagram фотографию арены с подписью "Древнеримский Колизей вдруг обнаружился в Челябинске". Также Алексей Венедиктов выложил в сеть снимок, сделанный в центре города, с комментарием "Хмуровато".
Главный редактор "Эхо Москвы" прибыл в Челябинск сегодня, 8 декабря, в полдень. В обед он провел встречу со студентами в ЧелГУ. Вечером Алексей Венедиктов в эфире «Челябинского эха» ответит на вопросы слушателей. Прямая трансляция начнется в 18:00. Ее также можно будет увидеть на 31 канале и в социальных сетях.
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