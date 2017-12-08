Алексей Венедиктов обнаружил в Челябинске древнеримский Колизей

Фото с сайта echo.msk.ru

Так он назвал стадион "Центральный". Главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" обратил внимание на колонны, украшающие северную трибуну. Он разместил на своей странице в Instagram фотографию арены с подписью "Древнеримский Колизей вдруг обнаружился в Челябинске". Также Алексей Венедиктов выложил в сеть снимок, сделанный в центре города, с комментарием "Хмуровато".

Главный редактор "Эхо Москвы" прибыл в Челябинск сегодня, 8 декабря, в полдень. В обед он провел встречу со студентами в ЧелГУ. Вечером Алексей Венедиктов в эфире «Челябинского эха» ответит на вопросы слушателей. Прямая трансляция начнется в 18:00. Ее также можно будет увидеть на 31 канале и в социальных сетях.

Древнеримский Колизей вдруг обнаружился в Челябинске Публикация от Алексей Венедиктов (@aavst) Дек 7 2017 в 11:57 PST

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