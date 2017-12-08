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08.12.2017 г. | 17:17Гости эфира: Венедиктов Алексей
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В Челябинск прилетел Алексей Венедиктов
08.12.2017 г. 10:12
Главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" прибыл в столицу Южного Урала сегодня, 8 декабря, в полдень. Он выложил на своей странице в Twitter фотографию с видом на челябинский аэропорт и написал: "Я на месте".
Первым делом Алексей Венедиктов посетит ЧелГУ, где проведет встречу со студентами. Мероприятие начнется в 14:00 в актовом зале Театрального корпуса. Затем Алексей Венедиктов в эфире «Челябинского эха» ответит на вопросы слушателей. Прямая трансляция начнется в 18:00. Разговор также можно будет увидеть на 31 канале и в социальных сетях. В планах главреда "Эха" также прогулка по городу.
Я на месте https://t.co/TZuRC88yh7 pic.twitter.com/4pW01lR7e6— Алексей Венедиктов (@aavst) 8 декабря 2017 г.
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