В Челябинск прилетел Алексей Венедиктов

Главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" прибыл в столицу Южного Урала сегодня, 8 декабря, в полдень. Он выложил на своей странице в Twitter фотографию с видом на челябинский аэропорт и написал: "Я на месте".

Первым делом Алексей Венедиктов посетит ЧелГУ, где проведет встречу со студентами. Мероприятие начнется в 14:00 в актовом зале Театрального корпуса. Затем Алексей Венедиктов в эфире «Челябинского эха» ответит на вопросы слушателей. Прямая трансляция начнется в 18:00. Разговор также можно будет увидеть на 31 канале и в социальных сетях. В планах главреда "Эха" также прогулка по городу.

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