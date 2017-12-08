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08.12.2017 г. | 17:17Гости эфира: Венедиктов Алексей
На дороги Челябинска вывели 125 снегоуборочных машин
08.12.2017 г. 09:47
Техника устраняет последствия утреннего снегопада. В первую очередь магистрали обработали противогололедными материалами. К обеду на городские дороги вышли комбинированные машины, тракторы МТЗ с плужно-щеточным оборудованием и погрузчики для раздвижки снежных валов в районе остановок и пешеходных переходов, а также самосвалы и грейдеры.
"Технология такова: сначала проезжая часть обрабатывается реагентами для предотвращения образования снежного наката. Затем производится сгребание и сметание снежной массы к краю дорог, формирование снежного вала и последующий его вывоз на полигон складирования снега", — заявили в пресс-службе АО «Южуралмост».
Снегоуборочная техника работает и на территории области. По данным упрдор "Южный Урал", движение на федеральных трассах осуществляется в обычном режиме.
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