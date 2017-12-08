Пранкеры стали частью медиасреды, а их телефонные розыгрыши добавили головной боли политикам, бизнесменам и звездам шоу-бизнеса

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Но что это – новое слово в расследовательской журналистике или банальное телефонное хулиганство? Попробуем во всем разобраться с гостем редакции – Алексеем Столяровым, более известным под псевдонимом Лексус, сегодня, 8 декабря, в 16:35 в программе «Разбор полетов» в прямом эфире «Челябинского эха» и 31 канала.

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