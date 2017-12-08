Детский омбудсмен хочет вернуть в семью ребенка, которого 15-летняя девочка родила в туалете

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Сейчас состояние мальчика оценивается как стабильное. Угрозы жизни и здоровью нет. Об этом уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области Ирина Буторина написала на своей странице в Facebook. По ее словам, в ближайшее время в Троицке пройдет выездная проверка, которая даст оценку действиям служб системы профилактики семейного неблагополучия.

"Важно установить, были ли приняты необходимые меры по организации работы с семьей в трудной жизненной ситуации. Ребенку будет оказана вся необходимая помощь и поддержка, чтобы малыш жил и воспитывался в родной семье", — отметила Ирина Буторина.

В четверг, 7 декабря, стало известно о том, что в одном из общежитий Троицка 15-летняя школьница пыталась смыть новорожденного ребенка в унитаз. Крики ребенка привлекли внимание матери молодого отца. Женщина в последний момент помогла предотвратить трагедию. В обстоятельствах произошедшего разбирается Следственный комитет. Проводится проверка.

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