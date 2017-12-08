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Теперь медики могут вернуть пациентам больше утраченных функций даже спустя 6-8 часов после инсульта, когда уже не действуют лекарства. В новом методе используется стент-ретривер – специальное приспособление, имеющее на конце спираль, которая заводится в просвет тромба и раскрывается внутри него. Потом стент осторожно вытягивают вместе с тромбом.

"Раньше при инсультах применялось преимущественно терапевтическое лечение, которое приносило недостаточно оптимистичные результаты – до 88% пациентов становились инвалидами. С развитием новых технологий мы (врачи больницы) совершили настоящий прорыв в лечении ишемического инсульта", — отметил главный врач ЧОКБ Дмитрий Альтман.

Новый метод уже успешно применяется в лечении. Так, 57-летнему челябинцу удалили механическим методом тромб из артерии головного мозга. Пациент попал в больницу с парезом ноги, руки и с невнятной речью. Операция прошла успешно, пациент восстанавливается, сообщили в министерстве здравоохранения Челябинской области.

Врачи в Челябинской области научились извлекать тромбы механическим способом

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