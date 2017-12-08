- -6 ... -8 C°
- -7 ... -9 C°
- 59.2948р. + 0.3667
- 69.9323р. + 0.2263
-
08.12.2017 г. | 17:17Гости эфира: Венедиктов Алексей
Врачи в Челябинской области научились извлекать тромбы механическим способом
08.12.2017 г. 08:56
Теперь медики могут вернуть пациентам больше утраченных функций даже спустя 6-8 часов после инсульта, когда уже не действуют лекарства. В новом методе используется стент-ретривер – специальное приспособление, имеющее на конце спираль, которая заводится в просвет тромба и раскрывается внутри него. Потом стент осторожно вытягивают вместе с тромбом.
"Раньше при инсультах применялось преимущественно терапевтическое лечение, которое приносило недостаточно оптимистичные результаты – до 88% пациентов становились инвалидами. С развитием новых технологий мы (врачи больницы) совершили настоящий прорыв в лечении ишемического инсульта", — отметил главный врач ЧОКБ Дмитрий Альтман.
Новый метод уже успешно применяется в лечении. Так, 57-летнему челябинцу удалили механическим методом тромб из артерии головного мозга. Пациент попал в больницу с парезом ноги, руки и с невнятной речью. Операция прошла успешно, пациент восстанавливается, сообщили в министерстве здравоохранения Челябинской области.
Врачи в Челябинской области научились извлекать тромбы механическим способом