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Полиция проверит информацию о попытке смыть новорожденного ребенка в унитаз

07.12.2017 г. 17:19

Полиция проверит информацию о попытке смыть новорожденного ребенка в унитаз
Фото с сайта sakhalife.ru

Дикий случай, который произошел в Троицке, обсуждают местные пользователи социальных сетей. Утверждается, что это случилось в одном из общежитий города, где 15-летняя девушка и ее 18-летний молодой человек так пытались избавиться от нежелательного ребенка.

«Выясняются все обстоятельства происшедшего, по итогам проверки будет принято процессуальное решение», — сообщили Znak.com в пресс-центре Главного управления МВД по Челябинской области.

Известно, что юная мать пыталась скрыть ото всех свою беременность и даже не наблюдалась у врача. При этом она злоупотребляла спиртным и курила. Родила она также в домашних условиях, после чего отец ребенка потребовал сделать так, чтобы младенца не стало. В последний момент трагедию помогла предотвратить мать молодого человека. Сейчас ребенок в реанимации, он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Девочка после родов также оказалась в лечебном учреждении с разрывами внутренних и внешних тканей.

 

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