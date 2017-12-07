Общественники просят челябинцев приютить более 200 кошек и собак из временного питомника «ГорЭкоЦентра»

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Животным грозит эвтаназия, если до 25 декабря не будет заключен новый муниципальный контракт на отлов бездомных животных. В этом году договор был заключен только в марте. Тогда всех животных пришлось усыпить. Сейчас зоозащитники делают все, чтобы эта ситуация не повторилась. Те, кто пока не готов завести кошку или собаку, могут взять питомца на передержку до прояснения ситуации с заключением договора.

"Если из миллионного Челябинска хотя бы 200 человек возьмут домой или на передержку по одному питомцу, ветприемник к моменту наступления лютых морозов опустеет", — отметила член рабочей группы областной Общественной палаты по проблемам безнадзорных животных Светлана Григорьева.

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