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В Челябинске 8 декабря будет работать замминистра строительства России Андрей Чибис

07.12.2017 г. 17:13

В Челябинске 8 декабря будет работать замминистра строительства России Андрей Чибис
Фото с сайта gov39.ru

Об этом "Челябинскому эху" сообщили в пресс-службе южноуральского губернатора. Там уточнили, что цели поездки – ознакомительно-инспекционные. Чибис в министерстве курирует программу формирования комфортной городской среды и хотел бы ознакомиться с теми объектами, которые были выполнены в Челябинске за прошедший строительный сезон.

Ранее сообщалось, что Южный Урал вошел в десятку лучших регионов страны по реализации программы. За сезон в области привели в порядок более 800 дворов и порядка ста общественных пространств, потратив на это почти 1 млрд 200 млн рублей. Из них 833 млн - из федерального бюджета.

 

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