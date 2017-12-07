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07.12.2017 г. | 09:44Присылайте вопросы для главного редактора «Эха Москвы» на сайт echochel.ru.Гости эфира: Венедиктов Алексей
В Челябинске объявлена акция в поддержку обращения к властям с просьбой восстановить несколько наземных пешеходных переходов
07.12.2017 г. 17:09
Они исчезли ранее в результате реконструкции улично-дорожной сети. Текст обращения, который можно отправить через официальный сайт городской администрации, размещен в группах «Челябинский урбанист» в социальных сетях. Там же выложен видеоролик, в котором архитектор Лев Владов рассказывает, какую роль играют правильно организованные переходы с точки зрения удобства и безопасности пешеходов.
В числе мест, где, по мнению активистов, снова должны появиться переходы, - перекрестки улиц Красной и Карла Либкнехта, улицы Красной с проспектом Ленина со стороны Алого поля, а также перекресток улиц Васенко и Сони Кривой.
Кроме того, поставлен вопрос о восстановлении перехода от остановки трамвая на площади Революции через улицу Цвиллинга. Во всех этих местах активисты развесили специальные знаки, напоминающие о том, что когда здесь можно было перейти улицу.
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