Мужчине, устроившему погром в челябинском штабе Алексея Навального, грозит уголовное дело

Фото предоставлено штабом Алексея Навального

Мужчине, который учинил погром в челябинском штабе Алексея Навального, грозит уголовное дело по 167-й статье Уголовного кодекса. Она предусматривает наказание за умышленную порчу чужого имущества. Однако будет ли возбуждено уголовное дело, пока вопрос, сообщил "Челябинскому эху" юрист штаба Владимир Федоров. Кроме того, по его словам, трудно рассчитывать, что злоумышленник понесет серьезное наказание: например, получит до двух лет лишения свободы. Скорее всего, его оштрафуют на незначительную сумму. В любом случае в настоящее время готовится заявление, в котором будет упомянут существенный материальный ущерб, который был причинен штабу, сказал Федоров.

Ранее сообщалось, что в офис, арендованный штабом Навального в центре Челябинска, ворвался мужчина, который менее чем за минуту учинил настоящий разгром, поломав мебель и даже приборы освещения на потолке. Сотрудники штаба опознали в нападавшем местного активиста Народно-освободительного движения Сергея Ворончихина. Его задержал наряд охраны, среагировавший на сигнал тревожной кнопки. Потом он был передан полицейским, которые увезли дебошира в районный отдел.

Факт нападения на свой офис челябинские сторонники Алексея Навального связывают со вчерашним заявлением Владимира Путина о выдвижении на новый президентский срок.

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