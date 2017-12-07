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07.12.2017 г. | 09:44Присылайте вопросы для главного редактора «Эха Москвы» на сайт echochel.ru.Гости эфира: Венедиктов Алексей
Челябинских автомобилистов, готовящихся ездить по дорогам области и ближайших регионов, предупредили об ухудшении погоды
07.12.2017 г. 17:03
С предупреждением о возможных чрезвычайных ситуациях на дорогах выступило управление дорог «Южный Урал», которое обслуживает федеральные трассы Челябинской и Курганской областей. Предстоящей ночью и днем в пятницу, 8 декабря, в ряде районов ожидаются сильный снег и метели, которые могут привести к временным снежным заносам на дорогах, пояснили в учреждении. Там заверили, что дорожные организации предупреждены о переменах погодных условий и готовятся к ликвидации последствий надвигающегося бурана.
Ранее со ссылкой на предварительный прогноз синоптиков сообщалось, что сильные снегопады на Южном Урале могут начаться уже в ближайшие сутки и закончиться только к середине следующей недели. Приход настоящей уральской зимы будет сопровождаться значительным понижением температур. На пике похолодания столбики термометров опустятся ниже 20 градусов.
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