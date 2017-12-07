В центре Челябинска снова проблемы с движением трамваев

Фото с сайта vk.com/cheltr74

Выпавший кусок рельса привел к остановке движения и образованию трамвайной пробки. Трамваи скопились на участке Алое поле - ДС "Юность". Причиной пробки стал выпавший кусок рельса длиной около 46 см, пишут в группе "Подслушано Челябинский транспорт" в соцсети "ВКонтакте" очевидцы.

Это уже не первый случай поломки рельсов за последнюю неделю. В воскресенье утром из-за выпавшего отрезка пути была ограничена скорость движения на перекрестке улиц Цвиллинга и Евтеева в направлении центра. Во вторник, 5 декабря, по аналогичной причине было закрыто движение трамваев через Оперный театр.

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