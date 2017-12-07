Челябинск
- -3 ... -5 C°
- -4 ... -6 C°
- 58.9281р. + 0.2357
- 69.706р. + 0.0733
Разбор полетов
-
07.12.2017 г. | 09:44Присылайте вопросы для главного редактора «Эха Москвы» на сайт echochel.ru.Гости эфира: Венедиктов Алексей
Разбор полетов
Топ-5 новостей Челябинска
Одно из самых старых зданий Челябинска вновь выставили на аукцион
07.12.2017 г. 16:58
Фото с сайта www.chelfond.ru
Речь идет об одноэтажном деревянном доме Кузнецова на улице Цвиллинга, 8. Начальная цена лота — 12 млн 870 тыс. рублей, сообщили в челябинском областном фонде имущества.
Заявки принимаются до 25 декабря. Здание имеет площадь 407 квадратных метров и является объектом культурного наследия. Дом купца Кузнецова был построен в середине XIX века. Сто лет назад здесь находился один из первых кинотеатров Челябинска «Модерн», последним арендатором было областное Общество рыболовов и охотников, но с 2010 года здание никто не занимает. В июне этого года особняк уже пытались продать через аукцион, который должен был пройти в сентябре. Но его отменили из-за отсутствия заявок.
Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram
Новости на эту тему
- 20.10.2017 г. Борис Дубровский поручил сформировать эффективную систему учета муниципального имущества
- 11.10.2017 г. Невостребованное у покупателей здание постпредства Челябинской области в Москве подешевело на 40 млн
- 22.08.2017 г. УФАС не нашло нарушений в аукционе по закупке автобусов на метане для Челябинска
- 31.07.2017 г. Прокуратура возбудила уголовное дело о мошенничестве с земельными участками на 490 млн рублей
- 16.06.2017 г. В Челябинске продают двухэтажное офисное здание напротив ТРК «Горки»