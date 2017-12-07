Одно из самых старых зданий Челябинска вновь выставили на аукцион

Фото с сайта www.chelfond.ru

Речь идет об одноэтажном деревянном доме Кузнецова на улице Цвиллинга, 8. Начальная цена лота — 12 млн 870 тыс. рублей, сообщили в челябинском областном фонде имущества.

Заявки принимаются до 25 декабря. Здание имеет площадь 407 квадратных метров и является объектом культурного наследия. Дом купца Кузнецова был построен в середине XIX века. Сто лет назад здесь находился один из первых кинотеатров Челябинска «Модерн», последним арендатором было областное Общество рыболовов и охотников, но с 2010 года здание никто не занимает. В июне этого года особняк уже пытались продать через аукцион, который должен был пройти в сентябре. Но его отменили из-за отсутствия заявок.

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Все новости за 07.12.2017 г.»