- -3 ... -5 C°
- -4 ... -6 C°
- 58.9281р. + 0.2357
- 69.706р. + 0.0733
-
07.12.2017 г. | 09:44Присылайте вопросы для главного редактора «Эха Москвы» на сайт echochel.ru.Гости эфира: Венедиктов Алексей
Вручена бизнес-премия «Сделано в Челябинске 2017»
07.12.2017 г. 15:35
Церемония, на которой озвучили имена обладателей премии, состоялась сегодня, 7 декабря. Эксперты выбрали трех победителей в номинациях «Производство», «Услуги» и «Сделано!».
Победителями бизнес-премии стали объединение «Союзпищепром», группа компаний «Оптик-Центр» и торговый дом «Игрушка-Челябинск».
Всего финалистами проекта стали 20 компаний из различных сфер. На протяжении четырех месяцев предприниматели рассказывали о своем бизнесе в эфире радиостанции и телеканала, в беседах участвовали эксперты. Финалистов также оценивали представители «Территории бизнеса».
Победителей определили в том числе по следующим критериям: уникальность, стратегические ценности, имидж/репутация, степень влияния на бренд Челябинской области, внедрение инноваций.
Главный приз премии «Сделано в Челябинске» - годовое рекламное сопровождение бизнеса от радиостанции "Челябинское эхо" и 31 канала.
Автор фото: Виктор Балаченцев
Бизнес-премия «Сделано в Челябинске 2017» проводится при поддержке Администрации города Челябинска, Челябинского областного отделения «ОПОРА РОССИИ». Эксклюзивный партнер премии - энергосберегающее отопление «Рэсси», партнер премии - компания «Манго Телеком», генеральный информационный партнер – «Коммерсант Южный Урал».
Категория 16+
- 30.11.2017 г. Экспертный совет определил победителей бизнес-премии «Сделано в Челябинске 2017»
- 24.11.2017 г. Стартовал предварительный отбор претендентов на получение бизнес-премии «Сделано в Челябинске»
- 23.11.2017 г. Креатив в организации бизнес-процессов. Необходимость или излишество?
- 21.11.2017 г. Челябинцы помогают качать нефть
- 16.11.2017 г. Челябинское агентство недвижимости выйдет на рынок Москвы, Крыма и Краснодара