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Вручена бизнес-премия «Сделано в Челябинске 2017»

07.12.2017 г. 15:35

Вручена бизнес-премия «Сделано в Челябинске 2017»
Автор фото: Виктор Балаченцев

Церемония, на которой озвучили имена обладателей премии, состоялась сегодня, 7 декабря. Эксперты выбрали трех победителей в номинациях «Производство», «Услуги» и «Сделано!». 

 

Победителями бизнес-премии стали объединение «Союзпищепром», группа компаний «Оптик-Центр» и торговый дом «Игрушка-Челябинск».

 

Всего финалистами проекта стали 20 компаний из различных сфер. На протяжении четырех месяцев предприниматели рассказывали о своем бизнесе в эфире радиостанции и телеканала, в беседах участвовали эксперты. Финалистов также оценивали представители «Территории бизнеса».

 

Победителей определили в том числе по следующим критериям: уникальность, стратегические ценности, имидж/репутация, степень влияния на бренд Челябинской области, внедрение инноваций.

 

Главный приз премии «Сделано в Челябинске» - годовое рекламное сопровождение бизнеса от радиостанции "Челябинское эхо" и 31 канала.  

 

Автор фото: Виктор Балаченцев

 

Бизнес-премия «Сделано в Челябинске 2017» проводится при поддержке Администрации города Челябинска, Челябинского областного отделения «ОПОРА РОССИИ». Эксклюзивный партнер премии - энергосберегающее отопление «Рэсси», партнер премии - компания «Манго Телеком», генеральный информационный партнер – «Коммерсант Южный Урал».

 

Категория 16+ 

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