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В Челябинской области по-прежнему наблюдается подъем заболеваемости пневмонией
07.12.2017 г. 13:48
За прошлую неделю в регионе был зарегистрирован 421 новый случай, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. «Показатель заболеваемости составил 12,74 на 100 тыс. населения, что выше уровня прошлой недели на 9,9 %», – уточнили в ведомстве.
В областном центре этот показатель составил 12,85 на 100 тыс., что несколько выше, чем по области, хотя он и снизился по сравнению с предыдущей неделей. Ситуация по заболеваемости острыми респираторными заболеваниями в Челябинской области пока оценивается как неэпидемическая: за неделю было 24675 случаев ОРВИ. Однако рост составил почти 7,5%. Он зарегистрирован в 29 муниципальных образованиях, в том числе в Челябинске, на который пришлось чуть менее всех новых случаев: 10,5 тыс.
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