Челябинск
- -3 ... -5 C°
- -2 ... -4 C°
- 58.9281р. + 0.2357
- 69.706р. + 0.0733
Разбор полетов
-
07.12.2017 г. | 09:44Присылайте вопросы для главного редактора «Эха Москвы» на сайт echochel.ru.Гости эфира: Венедиктов Алексей
Разбор полетов
Топ-5 новостей Челябинска
В Челябинск придет настоящая уральская зима
07.12.2017 г. 12:44
Фото с сайта ugra-news.ru
В предстоящие выходные на город обрушится снегопад. А в середине следующей недели температура воздуха опустится до -22. Такой прогноз дает портал Gismeteo.ru. Небольшие осадки могут начать выпадать уже сегодня, 7 декабря. К субботе снегопад усилится и завершится лишь к среде.
При этом в начале следующей недели на Южном Урале начнет заметно холодать. Температура воздуха, по предварительному прогнозу, днем будет -12, а ночью столбики термометров опустятся до -15 - -19. Пик похолодания придется на ночь со среды на четверг. Далее морозы отступят, и днем в четверг воздух может прогреться до -3.
Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram
Новости на эту тему
- 04.12.2017 г. Власти Челябинска решили пока не выводить на улицы снегоуборочную технику
- 04.12.2017 г. Снег, порывистый ветер и гололедицу обещают синоптики в Челябинской области
- 28.11.2017 г. Снега в Челябинске не будет до конца декабря
- 27.11.2017 г. В Челябинской области похолодает до -18
- 23.11.2017 г. В Челябинской области потеплеет до +7 градусов