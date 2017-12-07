В Челябинск придет настоящая уральская зима

Фото с сайта ugra-news.ru

В предстоящие выходные на город обрушится снегопад. А в середине следующей недели температура воздуха опустится до -22. Такой прогноз дает портал Gismeteo.ru. Небольшие осадки могут начать выпадать уже сегодня, 7 декабря. К субботе снегопад усилится и завершится лишь к среде.

При этом в начале следующей недели на Южном Урале начнет заметно холодать. Температура воздуха, по предварительному прогнозу, днем будет -12, а ночью столбики термометров опустятся до -15 - -19. Пик похолодания придется на ночь со среды на четверг. Далее морозы отступят, и днем в четверг воздух может прогреться до -3.

Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram

Все новости за 07.12.2017 г.»