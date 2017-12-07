В Челябинск приедет пранкер Лексус

Это творческий псевдоним Алексея Столярова, который прославился розыгрышем звезд политики и шоу-бизнеса. В пятницу, 8 декабря, он проведет встречу со студентами ЮУрГУ и там представит книгу "По ком звонит телефон". Она была написана совместно с Вованом – другим известным пранкером, с которым у Лексуса сложился давний творческий тандем.

В книге авторы рассказывают об истории зарождения движения пранкеров в России и раскрывают несколько секретов своего ремесла. Туда же вошли расшифровки самых известных телефонных разговоров, включая диалоги с Филиппом Киркоровым, Ксенией Собчак, Петром Порошенко и другими знаменитостями.

Кроме того, Лексус посетит студию "Челябинского Эха" и станет гостем программы "Разбор полетов". Слушайте его в эфире "Эха" и смотрите на 31 канале в пятницу в 16:35.

Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram

Все новости за 07.12.2017 г.»