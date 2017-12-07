80% челябинцев хотели бы сменить работу в новом году

Фото с сайта fazenda.spb.ru

А каждый третий горожанин загадывал это под бой курантов. Такие результаты в ходе опроса получили аналитики сайта по поиску работы Зарплата.ру. Среди плюсов трудоустройства перед Новым годом 38% челябинцев назвали возможность послушать итоги работы компании и ее планы на будущий год. 12% горожан также отметили оплачиваемый недельный отпуск в январе, а 10% респондентов — знакомство с коллегами на корпоративе в неформальной обстановке.

40% опрошенных считают, что в трудоустройстве перед Новым годом никаких преимуществ нет. Среди причин смены места работы респонденты назвали сокращения, необходимость заработать денег к праздникам и желание новых карьерных перспектив.

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