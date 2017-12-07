  • @echochel VK Facebook   Google+ Instagram YouTube

Челябинск
  • -3 ... -5 C°
  • -2 ... -4 C°
  • 58.9281р. + 0.2357
  • 69.706р. + 0.0733
  •  
  • Экскурсии на 31 канале
Разбор полетов
Разбор полетов
Топ-5 новостей Челябинска

Поиск по сайту:

  • Дилетант

80% челябинцев хотели бы сменить работу в новом году

07.12.2017 г. 12:29

80% челябинцев хотели бы сменить работу в новом году
Фото с сайта fazenda.spb.ru

А каждый третий горожанин загадывал это под бой курантов. Такие результаты в ходе опроса получили аналитики сайта по поиску работы Зарплата.ру. Среди плюсов трудоустройства перед Новым годом 38% челябинцев назвали возможность послушать итоги работы компании и ее планы на будущий год. 12% горожан также отметили оплачиваемый недельный отпуск в январе, а 10% респондентов — знакомство с коллегами на корпоративе в неформальной обстановке.

40% опрошенных считают, что в трудоустройстве перед Новым годом никаких преимуществ нет. Среди причин смены места работы респонденты назвали сокращения, необходимость заработать денег к праздникам и желание новых карьерных перспектив.

 

Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram

Все новости за 07.12.2017 г.»

Новости на эту тему