Штраф в 500 рублей заплатит директор организации, сорвавшей отопительный сезон в четырех многоквартирных домах в Челябинске

Фото с сайта ysia.ru

500 рублей – именно такой размер административного штрафа, который был назначен директору организации, допустившей срыв начала отопительного сезона в четырех многоквартирных домах в Калининском районе Челябинска. Данные об этом содержатся в отчете прокуратуры Челябинской области о результатах надзора за соблюдением законности в сфере ЖКХ на территории региона.

Сообщается, что прокуратура Калининского района в ходе проверки установила факт отсутствия отопления в многоквартирных домах номер 8 и 10 по улице Артиллерийской и номер 3 и 5 по улице Кудрявцева. Ответственность за отсутствие тепла в квартирах по этим адресам возложили на фирму «Интерстрой», которая выполняла капитальный ремонт систем теплоснабжения.

В отношении директора подрядной организации было возбуждено административное дело, и вот теперь стала известна мера наказания за то, что сразу в четырех многоквартирных домах люди были вынуждены жить с холодными батареями.

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Все новости за 07.12.2017 г.»