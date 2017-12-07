Облизбирком начал работу по уточнению списков избирателей перед предстоящими в марте президентскими выборами

Фото с сайта gubernator74.ru

Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на главу избирательной комиссии Челябинской области Сергея Обертаса. По его словам, в первую очередь работа направлена на исключение «двойников» или «близнецов». Так называют избирателей, которые одновременно могут значиться в списках, составленных по разным территориям. Человек мог сменить место проживания, переехать в новый город, встать на учет там, но по какой-то причине остаться в базе данных по старому месту жительства, пояснил Обертас.

«Теперь старые данные исключат из базы. Это надо будет сделать до выборов президента», - сказал он.

Эта работа требует обращения в суд, и самое большое количество - 158 исков - будет подано по старым адресным данным жителей поселка Роза. Напомним, с 2012 года отселяли жителей домов, находившихся у края Коркинского разреза.

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