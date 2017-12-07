- -3 ... -5 C°
- -2 ... -4 C°
- 58.9281р. + 0.2357
- 69.706р. + 0.0733
-
07.12.2017 г. | 09:44Присылайте вопросы для главного редактора «Эха Москвы» на сайт echochel.ru.Гости эфира: Венедиктов Алексей
Облизбирком начал работу по уточнению списков избирателей перед предстоящими в марте президентскими выборами
07.12.2017 г. 12:02
Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на главу избирательной комиссии Челябинской области Сергея Обертаса. По его словам, в первую очередь работа направлена на исключение «двойников» или «близнецов». Так называют избирателей, которые одновременно могут значиться в списках, составленных по разным территориям. Человек мог сменить место проживания, переехать в новый город, встать на учет там, но по какой-то причине остаться в базе данных по старому месту жительства, пояснил Обертас.
«Теперь старые данные исключат из базы. Это надо будет сделать до выборов президента», - сказал он.
Эта работа требует обращения в суд, и самое большое количество - 158 исков - будет подано по старым адресным данным жителей поселка Роза. Напомним, с 2012 года отселяли жителей домов, находившихся у края Коркинского разреза.
Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram
- 05.12.2017 г. «Убедить избирателей сделать осмысленный и политически верный выбор» призвал Борис Дубровский актив движения «За возрождение Урала»
- 30.11.2017 г. Движение «Голос» нашло нарушения в работе избиркома Челябинской области
- 29.11.2017 г. Журналист из Челябинска возглавила штаб Ксении Собчак в Ярославле
- 28.11.2017 г. Ксения Собчак определилась с руководителем челябинского представительства своего штаба
- 21.11.2017 г. Голая ведущая прогноза погоды Лариса Сладкова намерена стать президентом России