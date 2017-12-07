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Аналитики назвали районы Челябинска, где новостройки почти на четверть дешевле «вторички»
07.12.2017 г. 11:43
Речь идет о Курчатовском, Центральном и Тракторозаводском районах, сообщает портал о недвижимости N1.RU. Согласно подсчетам, за среднюю цену в 2 млн 260 тыс. рублей квартира в новостройке в Курчатовском районе окажется на 12 квадратных метров, или на 23% больше, чем квартира, купленная на рынке «вторички».
В то же время есть районы, где жилье на «вторичке» в пересчете на стоимость квадратного метра все же немного дешевле, чем на рынке нового жилья. Это Ленинский, Металлургический и Советский районы. В Советском районе покупатель за 2 млн 340 тыс. рублей сможет рассчитывать на 56 «квадратов», приобретенных на вторничном рынке. В новостройке эта сумма будет эквивалентна лишь 53 квадратным метрам.
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