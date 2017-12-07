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Подавляющее большинство челябинцев продолжили бы работать, даже имея достаточное количество денег

07.12.2017 г. 11:40

Подавляющее большинство челябинцев продолжили бы работать, даже имея достаточное количество денег
Фото с сайта 360tv.ru

Об этом в ходе проведенного опроса сказали 80% респондентов. Каждый четвертый горожанин, разбогатев, открыл бы свое дело. В основном к данному варианту склоняются мужчины и молодые жители Челябинска в возрасте до 30 лет. Чаще всего это жители Калининского и Металлургического районов.

Социологи челябинского филиала РАНХиГС также отмечают, что каждый третий респондент продолжил бы работать на прежнем месте. В основном такой ответ давали предприниматели и фермеры. 22% опрошенных выбрали бы деятельность, которая им больше "по душе". 17% горожан, имея достаточное количество денег, уволились бы и больше не работали. Так в основном отвечали жители старше 50 лет, а также рабочие с низким уровнем дохода.

 

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