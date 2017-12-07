Финансирование спорта в Челябинске за счет областного бюджета будет удвоено

Фото с сайта cheladmin.ru

О таких планах на 2018 год сообщил глава города Евгений Тефтелев. По его словам, если в уходящем году объем ассигнований из регионального бюджета составил 300 млн рублей, то в будущем будет увеличено до более чем 600 млн. «Уже подписаны необходимые документы», - добавил градоначальник.

Председатель городской думы Станислав Мошаров, в свою очередь, выразил надежду, что это позволит решить вопросы скудной материально-технической базы ряда спортивных школ в Челябинске. «52 спортивные школы – это наше достижение. Мы найдем решения, чтобы дооснастить спортивные объекты в следующем году», - сказал он.

Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram

Все новости за 07.12.2017 г.»