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Глава Общественной палаты Челябинской области Олег Дубровин занял должность проректора ЮУрГУ
07.12.2017 г. 11:35
Фото с сайта gubernator74.ru
В новом качестве его представил ректор Александр Шестаков. В функционал Дубровина будут входить весьма широкие полномочия: взаимодействие с органами власти, кураторство молодежной политики, а также работы юридического института в составе ЮУрГУ.
В пресс-службе Общественной палаты области напомнили, что ранее кандидат юридических наук Олег Дубровин являлся доцентом кафедры «Конституционное и административное право». Новая должность не потребует ухода с поста руководителя Общественной палаты.
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