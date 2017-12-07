Глава Общественной палаты Челябинской области Олег Дубровин занял должность проректора ЮУрГУ

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В новом качестве его представил ректор Александр Шестаков. В функционал Дубровина будут входить весьма широкие полномочия: взаимодействие с органами власти, кураторство молодежной политики, а также работы юридического института в составе ЮУрГУ.

В пресс-службе Общественной палаты области напомнили, что ранее кандидат юридических наук Олег Дубровин являлся доцентом кафедры «Конституционное и административное право». Новая должность не потребует ухода с поста руководителя Общественной палаты.

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Все новости за 07.12.2017 г.»