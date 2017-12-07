- -3 ... -5 C°
- -2 ... -4 C°
- 58.9281р. + 0.2357
- 69.706р. + 0.0733
-
07.12.2017 г. | 09:44Присылайте вопросы для главного редактора «Эха Москвы» на сайт echochel.ru.Гости эфира: Венедиктов Алексей
В Челябинске совершено нападение на региональный штаб политика Алексея Навального
07.12.2017 г. 11:01
В офис, арендованный штабом в центре Челябинска, ворвался мужчина, который менее чем за минуту учинил настоящий разгром, сообщил координатор штаба Алексей Табалов.
«К нам в штаб пришел известный в Челябинске, да и нам тоже активист НОДа Сергей Ворончихин и устроил дебош: порушил нам мебель, поломал ее, нанес некоторые повреждения сотрудникам штаба, заявляя о том, что раз мы поддерживаем Путина, значит, мы все предатели, все работаем на американцев, и перешел к активным действиям. Но вовремя приехала служба охраны, надела на него наручники, сейчас работает полиция», - рассказал Алексей Табалов.
Фото предоставлено штабом Алексея Навального
Это не первое нападение на челябинский штаб оппозиционера. За несколько месяцев в штабе минимум дважды разбивали окно, а в ноябре неизвестные расписали аэрозольной краской входную группу офиса.
Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram
- 24.11.2017 г. Перед митингом Навального и акцией против Томинского ГОКа полиция предупредила челябинцев об уголовной ответственности
- 17.11.2017 г. Администрация Челябинска разрешила Алексею Навальному провести в городе митинг
- 05.10.2017 г. В Челябинске пройдет акция в поддержку Алексея Навального
- 18.09.2017 г. Загруженность площадок помешала Алексею Навальному провести митинг в Челябинске
- 12.09.2017 г. После запрета нескольких публичных акций челябинский штаб Навального подал в мэрию пять новых уведомлений