В Челябинске совершено нападение на региональный штаб политика Алексея Навального

Фото предоставлено штабом Алексея Навального

В офис, арендованный штабом в центре Челябинска, ворвался мужчина, который менее чем за минуту учинил настоящий разгром, сообщил координатор штаба Алексей Табалов.

«К нам в штаб пришел известный в Челябинске, да и нам тоже активист НОДа Сергей Ворончихин и устроил дебош: порушил нам мебель, поломал ее, нанес некоторые повреждения сотрудникам штаба, заявляя о том, что раз мы поддерживаем Путина, значит, мы все предатели, все работаем на американцев, и перешел к активным действиям. Но вовремя приехала служба охраны, надела на него наручники, сейчас работает полиция», - рассказал Алексей Табалов.

Фото предоставлено штабом Алексея Навального

Это не первое нападение на челябинский штаб оппозиционера. За несколько месяцев в штабе минимум дважды разбивали окно, а в ноябре неизвестные расписали аэрозольной краской входную группу офиса.

Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram

Все новости за 07.12.2017 г.»