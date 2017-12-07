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В Челябинске совершено нападение на региональный штаб политика Алексея Навального

07.12.2017 г. 11:01

В Челябинске совершено нападение на региональный штаб политика Алексея Навального
Фото предоставлено штабом Алексея Навального

В офис, арендованный штабом в центре Челябинска, ворвался мужчина, который менее чем за минуту учинил настоящий разгром, сообщил координатор штаба Алексей Табалов.

«К нам в штаб пришел известный в Челябинске, да и нам тоже активист НОДа Сергей Ворончихин и устроил дебош: порушил нам мебель, поломал ее, нанес некоторые повреждения сотрудникам штаба, заявляя о том, что раз мы поддерживаем Путина, значит, мы все предатели, все работаем на американцев, и перешел к активным действиям. Но вовремя приехала служба охраны, надела на него наручники, сейчас работает полиция», - рассказал Алексей Табалов.

 

 

 

   Фото предоставлено штабом Алексея Навального

 

Это не первое нападение на челябинский штаб оппозиционера. За несколько месяцев в штабе минимум дважды разбивали окно, а в ноябре неизвестные расписали аэрозольной краской входную группу офиса.

 

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