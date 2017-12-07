Главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов иронично сформулировал цель своего приезда в Челябинск 8 декабря

Скриншот с сайта youtube.com / Эхо Москвы

В среду в эфире радиостанции он подтвердил намерение побывать в южноуральской столице, отвечая на вопрос слушателя из Челябинска.

«Осторожно, там не очень хороший воздух», - заметила ведущая Ольга Журавлева, на что Венедиктов пошутил, что будет «сачком ловить рутениевое облако». Он сообщил, что в Челябинске будет впервые, а потому хотел бы уделить знакомству с городом больше времени.

А.Венедиктов: Я в пятницу на полдня практически лечу в Челябинск. И у меня будет встреча с журналистами Челябинского университета в 2, по-моему. Не помню, где, но, видимо, в университете в 2. У меня будет выступление на «Эхо Челябинска» в 18. И еще, поскольку я первый раз лечу, я похожу по городу между и похожу по городу после. А потом, утром в субботу вернусь.

О.Журавлева: Осторожно, там не очень хороший воздух.

А.Венедиктов: Рутениевое облако. Я его сачком буду ловить. Я знаю.

О.Журавлева: Вообще-то, берегите себя.

У Алексея Венедиктова запланирован ряд встреч и выступлений, в том числе перед студентами Челябинского государственного университета. Венедиктов также побывает в студии "Челябинского эха", где ответит на вопросы слушателей. Прямой эфир в пятницу, 8 декабря, с 18:00 до 19:00. Будут трансляции в Facebook и "ВКонтакте". Телефон 269-97-78. Оставить вопросы для главного редактора "Эха Москвы" можно на нашем сайте.

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