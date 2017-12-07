Челябинские зоозащитники бьют тревогу: в приютах для бездомных кошек и собак зафиксирована вспышка чумы животных

Фото с сайта v-kurse.ru

Сразу в двух приютах для бездомных кошек и собак зафиксирована вспышка чумы животных. Где именно распространилась опасная инфекция, пока не уточняется. Зато ветеринары уверены в причине возникновения вспышки: по их мнению, всему виной антисанитария.

"Лучше бы эти собаки жили на улице, чем в таких приютах, потому что там грязно, никто не убирает, а если убирает, то это бесполезно", - сказал, в частности, известный челябинский ветврач Карен Даллакян.

Как считают специалисты, заболеваемости животные подвержены также вследствие ослабленного иммунитета из-за скудного рациона. Сейчас оба опасных приюта взяты на контроль ветстанции, а в другие объявили сбор средств на покупку вакцины, которая призвана защитить животных от болезни, сообщает 31 канал.

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