- -3 ... -5 C°
- -2 ... -4 C°
- 58.9281р. + 0.2357
- 69.706р. + 0.0733
-
07.12.2017 г. | 09:44Присылайте вопросы для главного редактора «Эха Москвы» на сайт echochel.ru.Гости эфира: Венедиктов Алексей
Челябинские зоозащитники бьют тревогу: в приютах для бездомных кошек и собак зафиксирована вспышка чумы животных
07.12.2017 г. 08:18
Сразу в двух приютах для бездомных кошек и собак зафиксирована вспышка чумы животных. Где именно распространилась опасная инфекция, пока не уточняется. Зато ветеринары уверены в причине возникновения вспышки: по их мнению, всему виной антисанитария.
"Лучше бы эти собаки жили на улице, чем в таких приютах, потому что там грязно, никто не убирает, а если убирает, то это бесполезно", - сказал, в частности, известный челябинский ветврач Карен Даллакян.
Как считают специалисты, заболеваемости животные подвержены также вследствие ослабленного иммунитета из-за скудного рациона. Сейчас оба опасных приюта взяты на контроль ветстанции, а в другие объявили сбор средств на покупку вакцины, которая призвана защитить животных от болезни, сообщает 31 канал.
Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram
- 01.12.2017 г. Выдра Ваня рассказал, когда в Челябинске выпадет снег
- 20.11.2017 г. Выдра Лютер из челябинского зоопарка стала помощником Деда Мороза
- 15.11.2017 г. В ветеринарном приемнике Челябинска здоровых животных держали вместе с больными
- 09.11.2017 г. Выдра из челябинского зоопарка будет бороться за звание помощника Деда Мороза
- 31.10.2017 г. В Челябинске отметят День лисы