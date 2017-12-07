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Губернатор Борис Дубровский поддержал выдвижение Владимира Путина на новый президентский срок
07.12.2017 г. 08:14
Глава региона считает, что это очень важный и закономерный шаг. По словам губернатора, успехи Челябинской области последних лет тесно связаны с именем, идеями и инициативами действующего президента.
"Те стратегические решения, которые принимались и принимаются главой государства, определяют будущее нашей страны, в них видна логика, последовательность и перспектива. Я этот курс поддерживаю", — сказал Дубровский.
Губернатор выразил уверенность, что с ним согласны и жители Челябинской области. В среду, 6 декабря, Владимир Путин заявил о намерениях выдвинуть свою кандидатуру на предстоящих президентских выборах. А Борис Дубровский, которого в январе 2014 года Путин назначил исполнять обязанности губернатора Челябинской области, стал одним из первых российских политиков, которые отозвались о решении главы государства.
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