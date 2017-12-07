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Министр внутренних дел Владимир Колокольцев в Челябинске встретился с Борисом Дубровским и посетил вытрезвитель
07.12.2017 г. 07:59
Министр внутренних дел Владимир Колокольцев во время своего пребывания в Челябинске провел встречу с губернатором Борисом Дубровским. Об этом сообщает пресс-служба главы региона. В беседе также участвовал начальник главного управления МВД по Челябинской области генерал Андрей Сергеев. Владимир Колокольцев посетил Челябинск в среду, 6 декабря.
«На встрече обсуждались вопросы взаимодействия в сфере правоохранительной деятельности на территории Челябинской области и, в частности, актуальные вопросы охраны общественного порядка и обеспечения безопасности граждан на территории региона», - говорится в сообщении пресс-службы.
Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области
Глава МВД в среду внезапно приехал в Челябинск, где провел оперативное совещание в региональном полицейском главке. Как после сообщила официальный представитель министерства Ирина Волк, руководящему составу главка были поставлены первоочередные задачи по отдельным направлениям служебной деятельности. Кроме того, министр ознакомился с работой муниципального центра временного пребывания для лиц находящихся в состоянии алкогольного опьянения. Его открыли год назад по инициативе челябинской полиции. Сообщается, что Владимир Колокольцев побеседовал с персоналом и ознакомился с условиями в вытрезвителе.
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