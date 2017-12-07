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В Карабаше заложили первый камень нового торгово-развлекательного комплекса

07.12.2017 г. 07:38

В Карабаше заложили первый камень нового торгово-развлекательного комплекса
Фото с сайта gubernator74.ru

В церемонии, которая прошла в среду, 6 декабря, принял участие губернатор Борис Дубровский. Инвестором проекта выступает "Русская медная компания". Комплекс построят на месте старого городского рынка. Общая площадь трехэтажного здания будет равна 6 тыс. квадратных метров. В комплексе разместят магазины, аптеку, стоматологию, банк, фудкорт, двухзальный кинотеатр, а также МФЦ. Рядом со зданием будут находиться парковка и детская площадка.

Планируется, что торгово-развлекательный комплекс откроется в 2019 году.

 

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