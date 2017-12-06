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МВД России дало первый комментарий по поводу внезапного приезда Владимира Колокольцева в Челябинск
06.12.2017 г. 17:36
Фото с сайта 74.мвд.рф
Министр посетил ГУ МВД по Челябинской области, где провел оперативное совещание с руководящим составом главка и поставил первоочередные задачи по отдельным направлениям служебной деятельности, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Около двух часов назад Колокольцев действительно приехал в областной полицейский главк, подтверждают местные агентства. Ранее проходила информация о намерении министра посетить несколько районных отделов полиции, в том числе в Ленинском районе. Однако пока эти сведения фактического подтверждения не получили.
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