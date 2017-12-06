В главном ледовом городке Челябинска в этом году будут только прямые горки

Источник: cheladmin.ru

Крутые виражи на ледовых горках с марта 2017 года запрещены требованиями ГОСТа, сообщил начальник управления культуры челябинской администрации Дмитрий Назаров. "Требования строгие. Катающиеся должны быть отделены от посетителей, средний угол наклона ската не должен превышать 45 градусов", — добавил он.

Строительство ледового городка началось во вторник, 5 декабря. Сегодня выяснилось, что он будет разделен на площадки во возрастным группам. Для детей построят сразу четыре горки, лабиринт, воронки и ловушки, а также установят ледовые скульптуры главных новогодних героев Деда Мороза и Снегурочки. В центре площади поставят двадцатиметровую искусственную елку, вокруг нее расположатся аттракционы и фудкорты.

Кроме того, в ледовом городке этой зимой появится фан-зона, посвященная юниорскому чемпионату мира по хоккею. В новогоднюю ночь на большом экране можно будет увидеть трансляцию обращения Владимира Путина и бой курантов. Как рассчитывают в мэрии, это позволит привлечь больше горожан встречать Новый год на главную городскую площадь. Открытие ледового городка состоится 25 декабря.

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