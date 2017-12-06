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Руководство розничной торговой сети «Проспект» ведет переговоры о сдаче в аренду 12 своих магазинов в Челябинске
06.12.2017 г. 16:30
Фото с сайта gtrk.tv
Информацию об этом "Челябинскому эху" подтвердила представитель сети Юлия Бобылева. При этом, по ее словам, речь не идет о продаже самой сети. Бобылева добавила, что предложением заинтересовались крупные федеральные игроки ритейла.
«Интерес достаточно большой, ведь все магазины расположены в удачных местах со своим покупателем. Договор аренды будет заключен с тем, кто предложит самые выгодные условия», - отметила представитель сети.
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