На новогодних базарах Челябинской области продадут около 100 тыс. елок

Фото с сайта ncrim.ru

Заготовка хвойных уже началась, сообщил начальник регионального управления лесами Виктор Блинов. По его словам, объемы разрешенной вырубки не меняются уже несколько лет. А для пресечения деятельности браконьеров в лесах введен усиленный режим патрулирования. Инспекторы знают места возможных незаконных рубок и провоза елок. Все груженные хвойными деревьями машины проверяются, и если сопроводительные документы на вырубку отсутствуют, ели и сосны изымают, возбуждается административное дело.

Гражданам грозит штраф в размере от 3 до 4 тыс. рублей, должностным лицам — от 20 до 40 тысяч. Юридические лица штрафуют на более существенные суммы — от 200 тыс. до 300 тыс. рублей. Также браконьеров обязуют возмещать ущерб, причиненный лесному фонду. А если его сумма превышает 5 тыс. рублей, нарушителю грозит до шести лет лишения свободы.

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Все новости за 06.12.2017 г.»