Новая система обращения с отходами на Южном Урале начнет работать в июле 2018 года

Фото с сайта avtograf22.ru

В ближайшее время будут выбраны операторы схемы и созданы условия для их работы в шести кластерах на территории Челябинской области. Такую задачу перед областным министерством экологии поставил губернатор Борис Дубровский.

"Все должно быть сделано до 1 июля 2018 года. Южный Урал входит в число лидеров среди регионов России по реализации новой системы обращения с отходами, и мы должны завершить построение новой системы в установленные сроки", – сказал он.

Кроме того, фактор времени имеет значение с учетом того, что многие свалки и полигоны давно требуют закрытия, как в случае с челябинской свалкой. В каждом кластере Южного Урале будут созданы современные объекты по обращению с отходами. В Челябинске и Магнитогорске уже определились с региональным оператором. Остальные кластеры еще не выбрали компанию, которая будет обеспечивать вывоз и сортировку мусора.

Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram

Все новости за 06.12.2017 г.»