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В Копейске взят под стражу подозреваемый в обмане участников долевого жилищного строительства
06.12.2017 г. 16:12
Фото с сайта 74.мвд.рф
Сейчас будет решаться вопрос об избрании ему меры пресечения. Это первые итоги расследования уголовного дела о мошенничестве. Его ведут копейские следователи и оперативники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУВД области.
В рамках дела полицейские провели обыски в офисах ряда строительных организаций, в том числе в ООО «Урал Строй», уточнили в областном полицейском главке. Все эти действия направлены на установление фактов хищения денежных средств участников долевого строительства. За это виновным грозит до 10 лет лишения свободы. Ход расследования взят на контроль в руководстве главного управления МВД по региону.
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