В Челябинске суд запретил содержимое страниц с пропагандой «А.У.Е.»

Фото с сайта 74.мвд.рф

Их выявила прокуратура Калининского района, проводя мониторинг популярных социальных сетей и других интернет-ресурсов. «Установлено, что на открытых страницах ряда пользователей имеется доступ к информации, содержащей оскорбления сотрудников правоохранительных органов, призывы к совершению преступлений, пропагандирующей тунеядство и престижность противоправного асоциального поведения», - сказано в сообщении надзорного ведомства.

Суд согласился с тем, что свободный доступ к подобной информации может оказать негативное воздействие на мировоззрение несовершеннолетних и вовлечь их в криминальную субкультуру. После вступления в законную силу судебные решения будут направлены в Роскомнадзор для мероприятий по блокировке запрещенного контента.

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