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В Челябинске суд запретил содержимое страниц с пропагандой «А.У.Е.»
06.12.2017 г. 14:18
Их выявила прокуратура Калининского района, проводя мониторинг популярных социальных сетей и других интернет-ресурсов. «Установлено, что на открытых страницах ряда пользователей имеется доступ к информации, содержащей оскорбления сотрудников правоохранительных органов, призывы к совершению преступлений, пропагандирующей тунеядство и престижность противоправного асоциального поведения», - сказано в сообщении надзорного ведомства.
Суд согласился с тем, что свободный доступ к подобной информации может оказать негативное воздействие на мировоззрение несовершеннолетних и вовлечь их в криминальную субкультуру. После вступления в законную силу судебные решения будут направлены в Роскомнадзор для мероприятий по блокировке запрещенного контента.
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