В Челябинск прибыл Владимир Колокольцев

Фото с сайта мвд.рф

Визит министра внутренних дел России в столицу Южного Урала стал неожиданностью, так как в его графике эта поездка не значилась. По данным Znak.com, Колокольцев должен побывать в ленинском отделе полиции, чтобы проверить работу сотрудников. На Меридиане и Копейском шоссе сейчас водители могут наблюдать многочисленные наряды ДПС. Затем министр может посетить и другие отделы полиции, а также провести совещание с начальником областного управления МВД Андреем Сергеевым.

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