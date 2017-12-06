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В Челябинск прибыл Владимир Колокольцев
06.12.2017 г. 12:52
Фото с сайта мвд.рф
Визит министра внутренних дел России в столицу Южного Урала стал неожиданностью, так как в его графике эта поездка не значилась. По данным Znak.com, Колокольцев должен побывать в ленинском отделе полиции, чтобы проверить работу сотрудников. На Меридиане и Копейском шоссе сейчас водители могут наблюдать многочисленные наряды ДПС. Затем министр может посетить и другие отделы полиции, а также провести совещание с начальником областного управления МВД Андреем Сергеевым.
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