Общественников смутило, что по результатам реконструкции двора из него исчезли скамейки

Фото с сайта onf.ru

Старые лавочки подрядчик демонтировал, а на новые у него не хватило денег. План работ во дворе по адресу ул. Калинина, 1 также предусматривал появление урн и ограждений, но в итоге на более чем 2 млн рублей во дворе только заасфальтировали проезд, парковки и тротуары. При этом местные жители пожаловались, что бордюры были установлены так, что они стали препятствием для стариков и инвалидов. Обо всем этом они рассказали общественникам, которые обещают передать информацию в прокуратуру.

В Калининском районе в программу благоустройства в этом году вошло 17 дворов, и жители большинства из них остались недовольными качеством выполненных работ.

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Все новости за 06.12.2017 г.»