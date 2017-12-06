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Общественников смутило, что по результатам реконструкции двора из него исчезли скамейки
06.12.2017 г. 12:29
Фото с сайта onf.ru
Старые лавочки подрядчик демонтировал, а на новые у него не хватило денег. План работ во дворе по адресу ул. Калинина, 1 также предусматривал появление урн и ограждений, но в итоге на более чем 2 млн рублей во дворе только заасфальтировали проезд, парковки и тротуары. При этом местные жители пожаловались, что бордюры были установлены так, что они стали препятствием для стариков и инвалидов. Обо всем этом они рассказали общественникам, которые обещают передать информацию в прокуратуру.
В Калининском районе в программу благоустройства в этом году вошло 17 дворов, и жители большинства из них остались недовольными качеством выполненных работ.
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