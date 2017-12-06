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Антимонопольная служба заподозрила челябинскую городскую думу в нарушении законов о защите конкуренции
06.12.2017 г. 11:25
Предметом разбирательства стала организация платного парковочного пространства в Челябинске. После принятия думой порядка создания и эксплуатации парковок на дорогах общего пользования местного значения управление ФАС на Южном Урале внесло ряд представлений. Часть из них была удовлетворена, а часть вопросов остались неурегулированными, говорится в сообщении антимонопольного ведомства.
В частности, по-прежнему нет ясности, кто может быть инициатором создания парковки, какие документы и в какие сроки должны быть для этого поданы и так далее. Без этого невозможно указать конкретные параметры создаваемых парковок, полагают в управлении.
Кроме того, антимонопольщики не согласны с тем, что единый оператор парковочного пространства, в роли которого должно выступить муниципальное учреждение, фактически может получить участки под организацию парковочных мест без торгов и в нарушение земельного законодательства.
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