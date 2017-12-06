Трое молодых жителей Красноармейского района ответят в суде за надругательство над флагом России

Фото с сайта 74.мвд.рф

Из материалов дела следует, что в апреле 2017 года один из соучастников сорвал полотно триколора со здания администрации Дубровского сельского поселения. После этого хулиганы в подъезде одного из жилых домов маркерами нанесли на флаг грубые и циничные надписи и рисунки. Тем самым был установлен факт надругательства над символом государства и суверенитета страны, говорится в сообщении прокуратуры Челябинской области.

Злоумышленников задержал лично глава поселения. Уточняется, что двое обвиняемых пока не достигли совершеннолетнего возраста. Сейчас всем троим грозит лишение свободы на срок до одного года.

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Все новости за 06.12.2017 г.»