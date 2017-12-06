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Владимир Путин подписал закон, который позволит Озерску, Снежинску и Трехгорному претендовать на статус ТОСЭР
06.12.2017 г. 11:21
Фото с сайта kremlin.ru
Владимир Путин подписал закон, который позволит Озерску, Снежинску и Трехгорному претендовать на статус территорий опережающего развития. "Группа депутатов Государственной Думы от Челябинской области выступала «локомотивом» внесения изменений в существующее законодательство, благодаря чему сняты юридические противоречия, не позволявшие закрытым городам претендовать на получение статуса ТОСЭР", — сообщил губернатор Борис Дубровский.
Резиденты территорий получают льготы по ряду налогов, в том числе на прибыль и имущество организаций. На сегодня статус ТОСЭР в Челябинской области имеют Бакал и Верхний Уфалей. Кроме того, уже подготовлена заявка от Озерска.
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