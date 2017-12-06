Малообеспеченные многодетные семьи на Южном Урале с 1 января начнут получать новое ежемесячное пособие

Фото с сайта tverigrad.ru

Правительство Челябинской области разработало и в ближайшее время внесет в Законодательное собрание соответствующий законопроект. Размер пособия составит 10 тыс. 221 рубль. Оно будет выплачиваться на детей до трехлетнего возраста, рожденных в малообеспеченных многодетных семьях после 31 декабря 2017 года.

Новой формой поддержки предполагается охватить более 4 тыс. семей. На эти цели направят 315 млн рублей из регионального и почти 185 млн из федерального бюджетов.

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