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Воспитанник «Трактора» Евгений Кузнецов высказался за поездку российской хоккейной сборной на Олимпиаду-2018
06.12.2017 г. 11:13
Воспитанник челябинской хоккейной школы Евгений Кузнецов, играющий в настоящее время за команду "Вашингтон Кэпиталз" североамериканской Национальной хоккейной лиги, высказался за поездку российской хоккейной сборной на Олимпиаду-2018. По его мнению, в Пхенчхан российские хоккеисты должны поехать обязательно, пусть и под нейтральным флагом.
«Конечно, под нейтральным флагом играть неприятно, но все равно ребята должны поехать и сыграть за свою страну, за всех, кто за них болеет. Для всех это все равно будет сборная России», – приводит слова Кузнецова «Спорт-Экспресс».
Во вторник, 5 декабря, Международный олимпийский комитет дисквалифицировал Олимпийский комитет России, что означает запрет на выступление сборной страны в полном составе под национальным флагом. Отдельные спортсмены, список которых огласит специальная комиссия МОК, получат возможность принять участие в Играх под нейтральным флагом. Ранее президент Путин назвал такую форму участия унижением, на которое Россия не согласится.
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